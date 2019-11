Des lycéens de Péronne mobilisés contre le harcèlement scolaire

Le lycée Pierre Mendès France de Péronne à l'Est de la Somme lève le pied ce jeudi contre le harcèlement scolaire. Des mots "choc" ont été installés sur l'escalier central de cet établissement de 1200 élèves.

Péronne, France

A l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école ce jeudi 7 novembre, le lycée Pierre Mendès France organise une action de sensibilisation. Une dizaine d'élèves volontaires ont transformé l'escalier central de l'établissement, incontournables pour les élèves qui l'utilisent pour rejoindre tous les jours leur salle de cours.

Des mots chocs choisis, écrits et installés par une dizaine de lycéens volonatires © Radio France - Elodie Touchais

Des mots chocs, écrits avec des couleurs vives

"Acharnement, soutien, partage, intégrité, valeur" : une marche sur quatre, un mot choc est collé. De couleurs vives, ils tranchent avec le gris de l'escalier. Une stratégie imparable pour qu'ils soient vu de tous explique Wassima, élève en terminale. Il faut encourager les victimes de harcèlement à sortir du silence, "il faut parler" pour briser la spirale et l'isolement insiste ces lycéens.

A 90 %, tout part des réseaux sociaux _ Virginie Vallée, CPE

Le harcèlement à l'école n'arrive pas qu'aux autres et ses lycéens en ont conscience, la plupart y ont déjà été confrontés. "C'était au collège" pour Merwan, une "amie" à lui dont des photos intimes ont circulées au sein de l'établissement. Une affaire qui n'étonne même plus Virginie vallée, . " Tout part des réseaux sociaux, à 90 %" et cela prend très vite des "proportions énormes" reconnait la CPE du lycée Pierre Mendès France de Péronne.

Ces mots sur les escaliers s'adressent autant aux victimes qu'aux potentiels harceleurs © Radio France - Elodie Touchais

Les 1200 élèves du lycée Pierre Mendès France sont invités ce jeudi à tous s'habiller en bleu pour une photo, ensemble, contre le harcèlement scolaire.