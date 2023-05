Des lycéens de Tomblaine adaptent les chansons des Enfoirés en langue des signes

Les chansons des Enfoirés, avec la traduction en langue des signes en plus. C'est le projet que mène depuis plusieurs années Olivier Marchal, professeur de langue des signes française avec ses élèves du Lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine. Au départ, Olivier Marchal utilise des chansons comme support d'apprentissage : "ils savent faire des signes, mais parfois pas transmettre les expressions faciales, et passer par la musique ça permet de se lâcher, de partir dans tous les sens, et d'oser faire des choses sans se préoccuper du regard des autres."

Une idée validée par Jean-Jacques Goldman

En 2016, Olivier Marchal décide de signer avec ses élèves la chanson des Enfoirés "Liberté", le poème de Paul Eluard mis en musique par Jean-Jacques Goldman. L'aventure part de là : "Je me suis dit pourquoi est-ce qu'on l'enverrait pas à Jean-Jacques Goldman ?" La réponse ne tarde pas " C'est parfait! ", le chanteur valide l'idée du clip, une équipe de tournage officielle est envoyée à Tomblaine. Une réussite complète !

Hier matin, au cinéma Le Royal de Saint-Max les lycéens de Varoquaux ont pu montrer le clip de cette année à Romain Colucci, le fils de Coluche et administrateur des Restos du Cœur. Un visiteur conquis : "C'est vachement bien, quand ils signent, ils miment les mots et ils donnent l'intention juste. L'image est très parlante !" Ce clip en langue des signes c'est un moyen d'inclusion, tout le monde en est fier, aussi bien Olivier Marchal, que Romain Colucci, que tous les élèves!

Découvrez le clip de "Rêvons" par les lycéens de Tomblaine

Les Enfoirés - Rêvons (en langue des signes)

