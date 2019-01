Des lycéens du Vaucluse attendent leur service national universel avec impatience

Les secrétaires d'État Brune Poirson et Gabriel Attal face aux jeunes du lycée agricole Pétrarque hier après-midi pour parler du service national universel. L'occasion de répondre aux dernières questions et de voir que les jeunes sont extrêmement motivé à l'idée de "faire leur service".

Avignon, France

Les secrétaires d'État Brune Poirson et Gabriel Attal font face à une vingtaine de jeunes du lycée agricole Pétrarque d'Avignon (Vaucluse) ce lundi 28 janvier. En "U", ils posent tour à tour leurs dernières questions sur le service national universel (SNU). Le Vaucluse a été choisi comme département test dans la région.

à lire Le service national universel sera testé dans 13 départements dès le mois de juin

Des jeunes "surmotivés" à faire leur service

C'était l'occasion de répondre aux dernières interrogations pratiques des parents : oui, le service national est gratuit, tout sera pris en charge. Mais aussi aux questions des jeunes qui sont pour certains très pressés de partir "très loin des parents".

"C'est une super expérience sociale. On va être tous mélangés et rencontrer des jeunes de toute la France !" - Angélique

Ce qui les motive ? Voyager, rencontrer d'autres jeunes, en apprendre plus sur eux-même aussi : "Et puis il y a la deuxième partie au sein d'une association et ça c'est génial, confie Minala, on peut se rendre utile et voir si ça nous plairait sur du long terme." La deuxième partie du SNU de 15 jours s'effectuera obligatoirement dans une association, un service public ou un corps en uniforme, mais pas en entreprise.

Les lycéens de 16 ans passeront d'abord 15 jours hors du département avec d'autres jeunes. La deuxième partie du SNU aussi de 15 jours s'effectuera obligatoirement dans une association, un service public ou un corps en uniforme, mais pas en entreprise.

Les candidatures sont à présenter auprès des proviseurs. 200 lycéens seront sélectionnés en Vaucluse pour partir en juin prochain.