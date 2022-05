Haute-Saône : des futurs chauffeurs routiers en Pologne pour apporter des dons aux réfugiés

En plus du geste, ils développent leur expérience. Un convoi de deux poids-lourd de 140 m3 est arrivé à Opole au sud de la Pologne ce lundi 9 mai. À bord, il y avait six lycéens et six enseignants de Gray en Haute-Saône. Le petit groupe transportait des dons récoltés pour les réfugiés ukrainiens. Il s'agit d'élèves de la section "conduite routière" du lycée Henri Fertet et de la section "Euro anglais" du lycée Augustin Cournot. Le convoi était parti samedi matin de Franche-Comté pour près de 1 200 kilomètres de trajet.

Des élèves au volant jusqu'en Allemagne

"C'est une excellente expérience pour découvrir ce que l'on appelle le transport routier à l'international, explique Thierry Billier, enseignant en conduite routière. Il y a des règles différentes de code de la route, des routes dans des états pas toujours identiques à la France, des comportements routiers différents. Un voyage à l'étranger, c'est toujours une ouverture d'esprit et un enrichissement culturel."

Les élèves, futurs chauffeurs routiers possiblement à l'international, ont pu prendre le volant des poids lourds. Cela a été possible jusqu'à la frontière allemande. En effet, ces derniers sont encore mineurs et leur lycée n'a pas l'autorisation de les faire rouler en dehors de la France. "Ce trajet, ça motive encore plus", explique Justine au téléphone, la voix fatiguée après un long trajet dans la cabine d'un des deux camions. La jeune femme de 16 ans rêve d'être seule au volant dans quelques années. "J'avais des étoiles dans les yeux, c'était impressionnant de faire autant de distance. Il fallait préparer le trajet, gérer la consommation, etc", continue-t-elle.

Retour du convoi prévu jeudi à Gray

Ces élèves ont développer leur expérience, tout en aidant le peuple ukrainien à leur niveau. Ce fut par ailleurs un moment marquant de décharger les poids lourds dans un grand entrepôt d'Opole géré par le Croix rouge. "Nous avons constaté qu'il se vide beaucoup plus vite qu'il se rempli. On continuera à faire un appel aux dons parce qu'on s'aperçoit que les dépôts ont d'énormes besoins", continue Thierry Billier, enseignant au lycée Fertet de Gray.

Les élèves ont été accueillis par le lycée Copernic d'Opole, jumelé avec le lycée Fertet. - DR

Un nouveau convoi haut-saônois n'est pas exclu. En attendant, les élèves et leurs enseignants repartent ce mardi 10 mai en début d'après-midi. Au programme, près de 1 200 kms à travers la Pologne et l'Allemagne, avec une arrivée prévue jeudi après-midi à Gray.