Paris, France

Des centaines d'invités triés sur le volet, et sept lycéens ravis d'être plongés dans l'envers du décor. Des élèves de terminale Bac pro métiers de la mode et du vêtement au lycée Elisa Lemonnier (12e arrondissement) assistaient ce mardi matin à leur tout premier défilé de mode. Celui du nouveau prodige du moment, Marine Serre. Pour son deuxième défilé parisien, la créatrice française de 26 ans a choisi la passerelle qui enjambe les jardins d'Eole pour dévoiler sa collection futuriste et audacieuse. Portable en main, les jeunes ont abondamment mitraillé les mannequins qui défilaient au pas de course. "C'était assez rapide, je ne m'attendais pas à ça mais c'était super. J'ai adoré !" s'exclame Esther, jeune fille noire aux cheveux bleus. Elia, l'un des seuls garçons de la classe, a retenu la diversité des modèles, des coupes et des matières. C'est exactement le but pédagogique de cette sortie, explique Basma Ben Babis, assistante chef de travaux dans l'établissement. "Je leur parlais pendant le défilé pour qu'ils regardent dans le détail, au-delà des silhouettes qui passent, et qu'ils associent ce qu'ils voient à ce qu'ils ont appris en classe".

Les mannequins de Marine Serre ont défilé en plein air, sur la passerelle des Jardins d'Eole. © Radio France - Nicolas Olivier

Lundi, d'autres élèves assisteront au défilé d'Agnès b. Le temps fort de leur Fashion Week ce sera samedi soir, toute la classe se rendra au défilé Sonia Rykiel. C'est la ville de Paris qui a permis à ces jeunes de tutoyer l'élite de la mode le temps d'une semaine. Avec l'ambition pour Frédéric Hocquard, l'adjoint à l'économie culturelle, "d'enclencher une dynamique pédagogique et que des liens se tissent entre ces maisons de haute couture et ces lycées professionnels".

Au premier plan, les lycéens ont fait le plein de photos et vidéos. © Radio France - Nicolas Olivier

Cette semaine parisienne de la mode, qui met à l'honneur les collections de prêt-à-porter printemps-été 2019, se termine mardi 2 octobre. En neuf jours, 78 défilés sont programmés dans la capitale.