Des lycéens en hôtellerie préparent des repas pour des sans-abris à Annemasse

Un repas solidaire a été servi ce jeudi midi au centre d'accueil de jour et d'hébergement l'Escale à Annemasse, en Haute-Savoie. Des plats chauds préparés et servis par des élèves de la filière hôtelière du lycée Jean Monnet pour des sans abris et personnes en situation de précarité.

Une soixantaine de sans-abris et personnes en situation de précarité ont pu profiter d'un repas de restaurant ce jeudi midi à la maison des solidarités à Annemasse, en Haute-Savoie. Les bénéficiaires vivent pour certains dans ce centre qui sert d'accueil de jour et d'hébergement. Exceptionnellement, des élèves de la filière hôtelière du lycée professionnel Jean Monnet ont été dans les cuisines pour préparer un repas et le servir à table aux convives.

Au menu : feuilleté au fromage, dinde au lait de coco et riz puis salade de fruits. Il s'agit d'un enseignement à part entière puisque les jeunes cuisiniers et serveurs suivent durant leur formation des cours de sensibilisation à la solidarité.

L'entrée de la maison des solidarités à Annemasse © Radio France - LC

"Nous aussi on a des élèves parfois en difficulté"

"Nous voulons travailler le côté social en confrontant nos élèves à un public plus défavorisé pour traiter des notions de partage et solidarité" explique Hervé Bloquet, l'un des enseignants. Nous aussi on a des élèves parfois en difficulté et de _voir que d'autres peuvent être également en situation délicate ça peut les toucher_."

Dans la salle, les bénéficiaires se régalent et se réchauffent le cœur. "On est ému car ce n'est pas habituel. On voit que certaines personnes pensent à celles dans la précarité. Cela fait du bien de se retrouver tous ensemble et ça met du baume au cœur." L'expérience devrait être renouvelée dans les prochains mois.

Un cocktail à base de jus de fruit a été servi par les lycéens pour débuter le repas © Radio France - LC

L'entrée du jour préparé par les lycéens : les feuilletés au fromage © Radio France - LC

Le plat du jour : dinde au lait de coco accompagné de riz © Radio France - LC

#MaSolution © Radio France

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !