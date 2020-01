Des mafias d'Internet s'en prennent à des entreprises de Loire-Atlantique

Loire-Atlantique, France

De plus en plus de petites entreprises sont victimes d'escroquerie aux faux ordres de virement ces dernières années en Loire-Atlantique. 45 victimes ces deux dernières années, dupées par des escrocs professionnels. Des réseaux mafieux internationaux qui réussissent à se procurer les données personnelles des collaborateurs d'une entreprise. Ils les étudient avant d'entrer en contact avec les salariés chargés de la comptabilité. Souvent, les escrocs se font passer pour le patron de l'entreprise, ou pour un fournisseur, et demande un virement sur un nouveau compte bancaire.

6 millions d'euros de préjudice dans les Pays de la Loire

En deux ans, les gendarmes ont relevé 200 infractions dans la région. 45 en Loire-Atlantique pour un montant total de 1,750 millions d'euros. Des sommes énormes, facilement accumulées par les arnaqueurs. Car pour eux, le risque est faible. "On parle de réseaux tentaculaires et internationaux" explique l'adjudant-chef Thierry Besson. Cet analyste criminel détaille : "ils font transiter l'argent par un premier compte bancaire européen, puis par d'autres ailleurs dans le monde en Asie, en Afrique, dans des destinations exotiques et des paradis fiscaux". C'est quasiment impossible pour les enquêteurs de retracer les fonds, leurs investigations prennent des années.

La survie des entreprises parfois en jeu

C'est pour cela que la gendarmerie de Loire-Atlantique appelle à la vigilance. "La seule façon d'empêcher ces escroqueries, c'est la prévention" selon le commandant Laurent Caudan, coordinateur régional de la sécurité économique. "Si vous êtes attaqué, il faut agir vite. C'est une question d'heures. Il faut nous en informer au plus vite pour que l'on bloque les fonds à temps". Mieux encore, il faut que les entreprises changent leur façon de procéder. C'est simple selon Laurent Caudan, il suffit de mettre en place des doubles-vérifications afin que les comptables ne soient pas seuls à exécuter les virements.