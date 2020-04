Des maillots du Stade Rennais à gagner pour aider les infirmiers libéraux bretons

Le Stade Rennais soutient les infirmières et infirmiers libéraux.

Le Stade Rennais solidaire les infirmiers libéraux bretons. Le club de football de ligue 1 lance une opération d'appel aux dons sur les réseaux sociaux ce mercredi 15 avril.

L'intégralité des sommes collectées servira à l'achat de masques, surblouses, gel hydroalcoolique, charlottes, lunettes de protection, visières pour protéger les infirmiers qui luttent eux aussi contre la propagation du virus.

Pour participer à cette campagne de soutien il est possible d'aller faire un don de 5 euros minimum sur le site helloasso.com. Chaque donateur participera ensuite à un tirage au sort et pourra remporter un des 25 maillots dédicacés par les joueurs Rouge et Noir offert par le club. La campagne va durer 13 jours.

"Quand le Stade Rennais F.C. m’a contacté, ça a été une belle surprise. Les infirmières et infirmiers libéraux sont touchés par la démarche car on est souvent assez invisible. Nous sommes pourtant nombreux, 130.000 en France, mais nous sommes libéraux, un peu à part," confie Patrice Thoraval, le président de l’URPS Infirmiers Libéraux de Bretagne.

Il y a quelque semaines, les supporters du Stade Rennais ont lancé une grande collecte pour distribuer de la nourriture aux soignants des hôpitaux.