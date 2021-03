La ville de Besançon et Grand Besançon Métropole lancent un appel à la prudence sur internet: depuis vendredi 19 mars, les identités numériques des deux collectivités sont utilisées dans des campagnes d’attaque par mail.

Des mails malveillants usurpent l'identité de la ville de Besançon et de Grand Besançon Métropole

Une attaque informatique utilise frauduleusement les adresses mail de la ville de Besançon et du Grand Besançon.

L’identité des collectivités publiques est régulièrement utilisée par des personnes malveillantes à des fins frauduleuses, auprès de particuliers, des entreprises et des administrations. C'est le cas en ce moment à Besançon: depuis vendredi 19 mars, les identités de la Ville de Besançon, de Grand Besançon Métropole mais aussi du CCAS de la capitale comtoise, sont utilisées dans des campagnes d’attaque par mail avec pièce jointe infectée.

Plusieurs personnes ont signalé aux services municipaux avoir reçu des mails semblant venir des agents de la ville de Besançon ou de l'agglomération, et réutilisant l’objet et le contenu d’anciennes correspondances. Soyez donc très prudents et vérifiez l’identité de vos correspondants avant d’ouvrir vos courriels.

Que faire si vous pensez être confronté à un courriel douteux ?