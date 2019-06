Des maires complaisants et un contrôle de légalité défaillant: U Levante accuse

U Levante accuse les maires de complaisance, et l'Etat de défaillance dans le contrôle de légalité des permis de construire accordés sur des zones à statut particulier du PADDUC. Particulièrement concerné, l'extrême sud de la Corse.

Corse, France

77% des permis accordés en zone à statut particulier dans le PADDUC

Citant les chiffres du SDES, le service statistique des ministères chargés de la construction ou du logement et des transports, le collectif note qu'entre le 25 novembre 2018 et le 31 mars 1019, 36 permis sur les 47 accordés sont dans ce cas, soit 77%, dont la moitié en espaces agricoles, et 9% en espaces remarquables.

Tableau présentant l’analyse des consommations pour l’échantillon de 68 % des PC autorisés pour les personnes morales : - .

U Levante en appelle à la Collectivité de Corse

Face à une telle augmentation, U Levante se déclare incapable de saisir les tribunaux. C'est pourquoi le collectif en appelle à la vigilance de la Collectivité de Corse et lui demande de saisir la justice à chaque infraction constatée.