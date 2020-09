Puisque le projet de LEO (Liaison Est Ouest) est reporté, la maire d'Avignno et des maires des Bouches du rhône demandent la gratuité de l'A7 pour proposer un contournement d'Avignon. les élus souhaitent aussi une connexion pour les camions entre A7 et A9 à Orange

Des maires demandent la gratuité de l'Autoroute A7 entre Avignon Nord et Avignon Sud

La maire d'Avignon et cinq maires des Bouches du rhône demandent la gratuité de l'autoroute A7 entre Avignon Nord et Avignon Sud. Ces élus regrettent que le projet de LEO , liaison Est-Ouest, soit reporté pour des raisons environnementales. Pour désengorger la circulation automobile autour d'Avignon, les élus veulent aussi demander aux Autoroutes du Sud de la France une connexion entre A7 et A9 à Orange. Les élus vont rapidement coordonner leurs arrêtés anti-poids lourds avant de réfléchir à d'autres tracés pour la LEO.

Autoroute gratuite pour contourner Avignon

Cécile Helle veut - comme à Aix ou Montpellier - une autoroute gratuite à proximité de la ville. La maire d'Avignon estime aussi qu'il manque une connexion à Orange entre les autoroutes A7 et A9 : "un poids lourds qui quitte l'A9 et veut aller sur l'A7 est obligé de sortir, franchir la barrière de péage à Orange pour rentrer sur l'A7. Il faut une interconnexion à Orange pour que les poids lourds qui veulent aller de Cavaillon à Nimes puissent emprunter le réseau autoroutier. Le gain de temps devrait convaincre les entreprises de transports."

la maire d'Avignon veut aussi demander la gratuité de l'autoroute à Avignon car "un habitant de Sorgues ou d'Entraigues a tendance à traverser des zones densément habitées de Montfavet ou du pont des Deux Eaux alors que si le tronçon Avignon Nord - Avignon Sud était gratuit, ces automobilistes emprunteraient assurément l'autoroute".

Autre tracé à imaginer pour la LEO, via Chateaurenard et Bonpas ?

Les maires sont unanimes pour construire la LEO. Ils rêvent tous d'un nouveau tracé avec un passage à proximité de Chateaurenard. De l'autre côté du pont de Rognonas, le maire Yves Picadia défend cette LEO qu'il a longtemps refusé : "il y a une augmentation de la circulation des poids lourds. Là, on est en train d'aller dans le mur. On est pour la LEO mais faite différemment". C'est à dire un tronçon qui passe prés de Chateaurenard.

Le maire Marcel Martel exlique qu'il a "un vrai besoin de camions à Chateaurenard mais les camions en transit n'ont rien à faire à Chateaurenard. Je milite pour un nouveau tracé prés du futur grand marché de Provence".

Aménagements de voirie à venir sur la Rocade

La maire d'Avignon Cécile Helle veut apaiser la rocade avec un arrêté anti-poids lourd : "considérer que la rocade est une voie de grande circulation, ce n'est plus possible. Il va y avoir des actions très rapides pour un apaisement de la rocade entre l'avenue Pierre Semard et l'avenue de Tarascon, éventuellement aussi un aménagement de voirie."