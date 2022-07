Des maires du Tarn durcissent les règles suite à la noyade mortelle d'une adolescente en paddle

C'est un drame qui a provoqué une sorte d'électrochoc. La noyade mortelle d'une adolescente de 16 ans à Coufouleux, alors qu'elle faisait du paddle, le 7 juillet dernier sur la rivière Tarn. Trois maires du secteur (Saint-Sulpice, Rabastens, Coufouleux) viennent de décider d'harmoniser les règles encadrant la baignade sur leurs territoires respectifs, pour souligner le danger que peut représenter la baignade dans ce cours d'eau.

La baignade interdite en dehors des zones réglementées

Sur la commune de Rabastens, une grande "plage" a été aménagée en début d'année pour les baigneurs. Cet été, un maître nageur est présent pour surveiller la zone. Le maire voisin de Coufouleux, Olivier Damez, explique ce qui a changé avec les arrêtés préfectoraux : "Il va y avoir à peu près 2000 mètres le long du Tarn sur lequel on a interdit la baignade. On a demandé à la Gendarmerie de surveiller également. Surtout, on a commandé des panneaux signalant que la baignade est interdite à ces endroits-là."

L'élu lance aussi un appel aux jeunes, il attend plus de responsabilité individuelle : "Il faut vraiment prendre des sécurités. On a encore beaucoup, beaucoup de jeunes qui se sont baignés le long des usines électriques qui sont près du pont de Rabastens. Ce n'est pas possible et nous, on ne peut pas y être tout le temps, donc arrêtez !", insiste-t-il.

Des endroits réservés aux activités nautiques sur la rivière Tarn ?

Nicolas Géraud, le maire de Rabastens estime avoir fait le nécessaire depuis certaines années, mais avec la canicule, "on ne peut pas empêcher les gens d'aller se baigner dans des endroits que même nous, élus, ne connaissons pas". Alors, les trois maires espèrent un coup de main de la Préfecture du Tarn : "Nous avons souhaité, avec les trois communes, envoyer une lettre à la préfecture pour que l'on puisse faire un partage, en quelque sorte, de la réglementation. Pour la baignade, c'est le maire qui est responsable et qui fait les arrêtés qui vont bien. Tout ce qui touche aux activités aquatiques, nautiques, c'est la préfecture. Parce qu'il faut uniformiser l'activité aquatique sur l'ensemble du Tarn, y compris sur les paddle qui sont des petites embarcations de plage etc. Il faut être cohérent désormais" relate le maire de Rabastens.

Une grande campagne de communication va notamment se lancer dans ces communes pour sensibiliser la population, en espérant, pour les trois maires, qu'elle se généralise sur toutes les communes bordées par le Tarn.