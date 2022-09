Des maisons fissurées à cause de la sécheresse, selon le maire de Saint-Berthevin en Mayenne

On a encore en tête ces gros grêlons qui sont tombés ce lundi 4 septembre au soir en Mayenne et notamment à Saint-Berthevin dans la soirée, le maire de la commune, Yannick Borde a publié un communiqué et souhaite rassurer ses administrés. Suite à cet épisode de grêle, le maire rappelle que les habitants seront normalement couverts par les assurances pour les dégâts causés mais qu'il faut faire la demande d'indemnisation sous cinq jours. En revanche, le classement en catastrophe naturelle "ne sera pas possible dans ce cas de figure", écrit Yannick Borde.

Des habitations avec des fissures à cause de la sécheresse

Il mentionne également qu'à cause de la sécheresse de cet été, certains habitants lui ont fait remonter des problèmes de fissures apparues sur leurs habitations, "vraisemblablement en lien avec la sécheresse et ses conséquences sur l’évolution des sols", est-il mentionné sur le communiqué. "En lien avec la préfecture, nous invitons celles et ceux qui constatent de tels désordres, d’adresser un courrier en mairie avant fin octobre 2022 en étant bien évidemment le plus précis possible, photos à l’appui", conseille Yannick Borde.

Le maire de Saint-Berthevin annonce également dans ce communiqué qu'il souhaite "mesurer l’impact de la sécheresse sur les maisons et bâtiments et voir si une démarche de reconnaissance en catastrophe naturelle peut être envisagée".

