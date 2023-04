Des maisons de la vallée de la Fensch recherchées pour l'adaptation au cinéma d'un livre prix Goncourt

Les équipes de tournage en charge de l'adaptation du livre de Nicolas Mathieu "Leurs Enfants après eux", prix Goncourt en 2018 , sont à la recherche de plusieurs maisons et appartements. Ces biens sont destinés à être transformés en décors. Pour Nicolas Jacob, repéreur, en charge de cette recherche, "ces biens doivent être dans leur jus celui des années 90" pour être en accord avec l'œuvre de l'auteur vosgien qui se déroule de 1992 à 1998.

Tous ces appartements doivent donc avoir un point commun : avoir un style et une décoration des années 90. "Il nous faut des biens d'époque comme dans le roman qui se déroule dans les années 90", souligne Nicolas Jacob. "C'est beaucoup plus compliqué car ces maisons sont souvent rénovées, modernisées même dans les ameublements. Il ne s'agit pas, en plus, juste de trouver la maison type des années 90, il faut aussi que ça raconte un personnage, sa vie comme le réclame le scénario. Pour chaque décor, j'ai une description fine." L'objectif est aussi que les équipes chargées du décor retouchent le moins possible les logements.

De la maison pavillonnaire à l'appartement HLM dans la vallée de la Fensch

Pour coller à l'intrigue du livre, il faut respecter un périmètre précis. Il faut que le logement soit situé dans la vallée de la Fensch soit autour de l'agglomération de Porte de France-Thionville ou aux alentours de la métropole de Metz. Les recherches de Nicolas Jacob vont "de la maison pavillonnaire plus ou moins cossus à l'appartement HLM". Si votre bien est sélectionné, il faudra compter de quelques jours à deux semaines de tournage. Les équipes occuperont la maison. "Les propriétaires ne seront pas chassés", précise le repéreur. "Mais cela peut être embêtant, nous conseillons donc de trouver une solution provisoire".

Une rémunération est proposée pendant la période où les équipes du film investissent le logement. La production recherche huit décors avec des critères précis (voir plus bas). Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail à Nicolas Jacob via cette adresse : nico.jacob@outlook.com

► DECOR 1 MAISON/PAVILLON, années 70 non rénovée - avec petit jardinet à l’avant - un jardin à l’arrière avec terrasse - un garage avec petite allée donnant sur la rue - intérieur : chambre, cuisine (idéalement cuisine américaine), salon assez grand (idéalement ouvert sur cuisine)

► DECOR 2 APPARTEMENT TYPE HLM, années 70. - couloir, chambre - salle de bain avec lavabo/miroir face à la porte - salon donnant sur un balcon - cuisine d’époque, étroite et en longueur

► DECOR 3 MAISON/PAVILLON CHIC, années 70-80. - dans une rue pavillonnaire cossue - grande chambre à l’étage - grand jardin bordé de haies à l’arrière de la maison - une piscine creusée - une terrasse avec de jolies dalles en pierre. ► DECOR 4 MAISON DE VILLE mitoyenne modeste, dans son jus, années 70-80. - salon avec porte d’entrée de la maison et escalier menant à l’étage - salle de bain avec baignoire - chambre à l’étage avec fenêtre donnant sur rue

► DECOR 5 APPARTEMENT modeste en rez-de-chaussée, années 80. - cuisine ouverte sur salon - fenêtre du salon donnant sur la rue ou un parking - salle de bain avec baignoire

► DECOR 6 MAISON D'ARCHITECTE, années 80-90. - grand jardin à l’arrière de la maison avec piscine creusée, grande terrasse, etc. - grand salon cossu et moderne pour les années 90 avec grandes baies vitrées.

► DECOR 7 PETITE MAISON modeste ou APPARTEMENT HLM en rez-de-chaussée, années 70-80-90. - un jardinet à l’avant ou à l’arrière, ou un balcon.

► DECOR 8 APPARTEMENT très modeste, sous les toits, mansardé avec Vélux, années 70-80-90.