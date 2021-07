Des rassemblements anti-pass sanitaire à Bergerac, Sarlat et Périgueux en marge du 14 juillet

Des manifestants opposés au pass sanitaire se sont rassemblés à Périgueux, à Sarlat et à Bergerac en marge des célébrations du 14 juillet ce mercredi. Selon la police, ils étaient une soixantaine à Périgueux, et autant à Bergerac.

Des appels sous le slogan "récupérons nos libertés"

Ils ont notamment répondu à un appel lancé sur les réseaux sociaux et baptisé "Récupérons nos libertées", qui s'opposent notamment au pass sanitaire et aux mesures sanitaires prises par le gouvernement. Parmi les slogans aperçus sur des pancartes et des tee-shirts, on pouvait lire : "On ne va pas s'arrêter de vivre par peur de mourir", "Non à la dictature sanitaire", "#Nonauvaccin".

Un appel au rassemblement avait également été lancé à Sarlat devant le supermarché Casino. Une quinzaine de personnes se sont rassemblées, selon la mairie.