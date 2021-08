Les manifestants anti-pass sanitaire redoutent la rentrée scolaire à Nice

Les manifestants et opposants au pass sanitaire se sont réunis pour la septième fois à Nice ce samedi 28 août pour un défilé devenu habituel dans les rues niçoises. À cinq jours de la rentrée scolaire, le cortège niçois reste important. À l'intérieur il y a toujours des gilets jaunes, des soignants, des jeunes et plus la rentrée approche et plus il y a de familles mobilisées contre le pass sanitaire chez les enfants. "Ne touchez pas à nos ados", "laissez respirer nos enfants", ces pancartes ne sont pas rares dans le rassemblement.

Ilian un lycéen de 15 ans a rejoint la mobilisation ce samedi avec ses parents. Il n'est pas vacciné et dit vouloir faire ses propres choix sans faire l'objet de pression, "ceux qui veulent se faire vacciner qu'ils y aillent mais qu'on ne vienne pas nous embêter parce qu'on a fait le choix de ne pas se faire vacciner." Le Ministre de l'Education, Jean Michel Blanquer a annoncé qu'en cas de contamination dans une classe au collège et au lycée, les élèves cas contacts non vaccinés devraient s'isoler pendant une semaine. Cette mesure exaspère, Éric le père d'Illian, "si le gamin il a déjà des difficultés scolaires et qu'on le met derrière un écran, on ne fait qu'accentuer ses difficultés et nous parents qui travaillons on ne pourra pas être là pour l'aider dans son cursus." Eric ne veut pas imposer la vaccination à son fils, il ajoute "je lui ai posé la question, il a dit non, il a 15 ans et il est libre de faire ses choix".

Dans la manifestation, Karen une autre mère de famille tient une pancarte avec une seringue barrée par une croix. Elle a deux filles et elles sont toutes les deux collégiennes. Elle craint que ses enfants non vaccinés ne puissent plus participer aux activités extrascolaires à partir du 30 septembre. La mère de famille ne comprend pas la logique de ces mesures "on devrait mettre plus de moyens dans les établissements scolaires, on a toujours pas de purificateurs d'air, je pense que ce serait une meilleure solution que de contraindre les adolescents à la vaccination".