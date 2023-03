Le trafic des trains fortement perturbé après un envahissement de voies

Trafic SNCF très perturbé entre Montpellier et Sète ce mercredi. Plusieurs trains affichent des retards conséquents, allant jusqu'à 2 heures, et certains arrêts sont supprimés en gares de Montpellier, Sète et Frontignan. Les perturbations touchent notamment les trains à destination de Nîmes et Béziers, et vont se poursuivre jusque dans l'après-midi.

La cause : une manifestation contre la réforme des retraites sur les rails. Une trentaine de manifestants de la CGT et de Solidaires sont restés sur les voies pendant une heure et demie en début de matinée, au niveau de Prés d'Arène, non loin de la gare Saint-Roch, à la sortie de Montpellier.