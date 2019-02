Des manifestation contre l'antisémitisme dans le Poitou

L'indignation dans le Poitou ! Face à la montée de l'antisémitisme, plusieurs organisations, politiques ou non, organisent des rassemblements à Poitiers et Niort ce mardi.

Des rassemblements ce mardi pour dire non à l'antisémitisme. Beaucoup de français ont été choqués par la montée des actes antisémites : ce week-end encore, le philosophe et académicien, Alain Finkelkraut s'est fait insulter lors d'une manifestation de gilets jaunes à Paris.

Rassemblements contre l'antisémitisme à Niort et Poitiers

Dans les Deux-Sèvres, pas moins de huit organisations politiques et autres mouvements appellent ce mardi à un rassemblement "l'antisémitisme, c'est Non !" à 19h place de la Brèche. Dans la Vienne, c'est carrément le conseil municipal de Poitiers qui appelle tous les Poitevins et Poitevines à se soulever contre le racisme et l'antisémitisme, à 19h demain soir place Leclerc.

Réactions des parlementaires Poitevins

Et alors qu'Edouard Philippe participera à la marche contre l'antisémitisme à Paris, dans les Deux-Sèvres, le sénateur LR Philippe Mouiller se félicite de cette levée de boucliers partout en France. L'occasion, selon lui, de "montrer son indignation face à des actes antisémites qui se développent de plus en plus, et notamment au cours des différentes manifestations souvent infiltrées par des groupuscules extrémistes".

Pour le député Poitevin de la REM Sacha Houlié :

"Cette haine se voyait sur les réseaux sociaux, elle ne se matérialisait pas encore dans la rue. Face à cette escalade, la désapprobation doit être générale et totale", comme on peut le lire sur son compte twitter.

Enfin, Guillaume Chiche, sur sa page facebook, a "condamné fermement" les insultes à Alain Finkelkraut. Le député niortais de la majorité a lui même été victime de menaces et propos antisémites en septembre 2018. Des propos tenus dans une lettre anonyme et pour lesquels il a porté plainte.