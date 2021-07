Des manifestations contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans plusieurs villes de France

Des dizaines de manifestations ont lieu ce samedi 17 juillet pour protester contre les nouvelles mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi soir, et particulièrement contre l'élargissement du pass sanitaire aux lieux de culture et de loisirs à partir de mercredi prochain puis aux cafés, bars et restaurants, trains, avions ou encore centres commerciaux en août. L'obligation vaccinale pour les professionnels travaillant auprès d'un public fragile est aussi fortement contestée.

Près de 4.000 personnes se sont ainsi réunies à Toulouse ce samedi, malgré l'interdiction de la préfecture. Des milliers de manifestants marchent aussi dans les rues de La Rochelle, Lille, Caen, Chambéry, Perpignan, Rennes, Strasbourg, Reims ou encore de Valence. Parmi les manifestants, il y a notamment des gilets jaunes et des personnels concernés par l'obligation vaccinale. "J'ai 30 ans et je n'avais encore jamais manifesté de ma vie, mais là je suis vraiment en colère, a par exemple expliqué Anaïs, une infirmière, au micro de France Bleu Drôme Ardèche. Je ne compte pas me faire vacciner et je me pose même la question d'arrêter mon métier, que j'aime pourtant."

Plusieurs milliers de personnes défilent dans les rues de Toulouse contre le pass sanitaire ce samedi 17 juillet. © Radio France - Manon Klein

Les manifestants étaient plus de 1.500 à Pau. Une première manifestation mercredi avait déjà rassemblé 800 personnes dans la ville. "Je suis très énervée, on doit avoir le choix. Moi, je n'ai pas confiance en ce vaccin", a souligné Marjorie, technicienne de laboratoire qui va elle aussi devoir "choisir entre le vaccin et mon travail", dit-elle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Macron démission", "Liberté", "Soutien aux soignants" ou encore "Non au pass sanitaire et à la dictature sanitaire" : c'est avec ces slogans et ces pancartes que les manifestants ont défilé à Nice. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant la mairie avant de déambuler dans les rues de la ville.

Une pancarte de manifestant ce samedi à Nice. © Radio France - Luc Chemla

Dans certains cortèges, des comparaisons avec l'Allemagne nazie sont entendues, comme à Lille où une manifestante portait une étoile de David : ''Ce n'est pas en référence à la Shoah mais aux discriminations contre les juifs. D'ailleurs, elle n'est pas jaune, elle est bleue", a-t-elle précisé à France Bleu Nord.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des rassemblements contre l'obligation vaccinale ont aussi eu lieu en Dordogne. Il y avait notamment 400 personnes à Périgueux et une centaine à Sarlat.

Il y avait environ 500 personnes dans le rassemblement de Clermont-Ferrand . Enfin, à Saint-Beauzire, dans le Puy-de-Dôme, il n'y a pas eu de manifestation mais un retour : celui de quatre gilets jaunes à un rond-point. "On est revenu à cause du pass sanitaire, explique Florence. En prenant cette décision, Emmanuel Macron a divisé la France. Les gens non-vaccinés se sentent comme des pestiférés parce qu'ils ne veulent pas suivre le mouvement de Monsieur Macron."