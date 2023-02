Des manifestations contre les difficultés d'accès à la régularisation des sans-papiers en Ile-de-France

"Les préfectures fabriquent des sans-papiers", dénonce Marguerite Rollinde, membre de La Cimade, une association de solidarité pour les demandeurs d'asile et les sans papiers. Elle faisait partie, ce mercredi, des 150 manifestants réunis à Bobigny devant la préfecture de Seine Saint-Denis, pour mettre en lumière les difficultés d'accéder aux démarches de régularisation des sans-papiers. Un appel au rassemblement initié par le collectif "Bouge ta pref", qui regroupe plusieurs association d'aide aux sans-papiers, alors que le gouvernement a présenté son projet de loi controversé sur l'immigration .

Il est par exemple très difficile selon les associations, comme la Cimade, d'obtenir ne serait-ce qu'un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. "J'ai fait une démarche il y a quatre mois, je n'ai toujours pas de réponse", se désespère Fatma Ouaked, une Algérienne de 35 ans arrivée en France avec son mari en 2017. "C'est très très difficile pour nous. On est ici pour travailler, pas pour profiter ou faire du tourisme", lance-t-elle.

Un parcours du combattant

Ces portes closes compliquent considérablement les démarches des étrangers et reflètent "l'hypocrisie de l'Etat", selon Marguerite Rollinde. Ils engendrent des pertes de droits, par exemple lorsqu'il est impossible de renouveler un titre de séjour, une "fabrique de sans-papiers" artificielle poursuit-elle.

Concrètement, obtenir un titre de séjour semble être un parcours du combattant. "Quand une demande est enfin faite, on peut espérer avoir une réponse au bout d'un mois pour déposer son dossier, et n'obtenir qu'un récépissé de six mois sans autorisation de travail, donc les patrons peuvent vous virer, et attendre encore un an pour avoir une carte de séjour, ou pas", résume Marguerite Rollinde.

Vers une réforme de l'accueil en préfecture ?

Le gouvernement travaille à une "réforme profonde de l'accueil en préfecture, afin de simplifier drastiquement l'accès des étrangers" à ces administrations, a expliqué mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à l'issue de la présentation de son projet de loi.

Les étrangers "attendent parfois trop longtemps", a-t-il reconnu, plaidant pour un "renouvellement automatique (des) titres de séjour sans passer par les préfectures" pour les personnes qui "ne posent aucun problème d'ordre public", afin que l'administration se concentre sur "l'accueil des primo-arrivants".