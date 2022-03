Des manifestations de soutien à l'Ukraine tout ce week-end en Alsace

En soutien au peuple ukrainien, mais aussi pour dire non à la guerre, des manifestations sont de nouveau organisées ce week-end en Alsace.

Après une forte mobilisation déjà la semaine dernière, et 3 000 personnes réunies à Strasbourg, de nouvelles manifestations sont prévues ce samedi et ce dimanche dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, en soutien au peuple Ukrainien, comme d'ailleurs dans la plupart des capitales européennes.

Colmar, Wissembourg et Strasbourg

Un rassemblement est ainsi organisé ce samedi après-midi à 16h à Colmar. Le rendez-vous est fixé devant l'entrée du Musée Unterlinden. Rassemblement également à 14h, place de la république à Wissembourg.

Pour Strasbourg, ce sera ce dimanche à 15h devant le consulat de Russie.