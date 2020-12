Des manifestations interdites ce samedi en centre-ville de Toulouse

Deux appels à manifester de Riposte Globale via les réseaux sociaux, samedi et dimanche, ont été rejetés par le préfet de Haute-Garonne, qui interdit également le rassemblement des livreurs uberisés prévu ce samedi 5 décembre et des parents en faveur de l'instruction à domicile qui ont refusé de modifier leur lieu de rassemblement, métro Capitole à 17h. Le préfet répond ainsi partiellement aux demandes des commerçants du centre-ville d'interdire purement et simplement les manifestations du samedi.

Trois grosses manifestations maintenues en lisière du centre-ville de Toulouse

Mais, toutes les autres manifestations sont autorisées, à commencer par le rendez-vous contre la loi de sécurité globale ce samedi à 11h30 devant le monument aux morts. Les participants défileront ensuite jusqu'au Fer à Cheval. La CGT et la FSU organisent à 10 heures une manifestation d'Arnaud-Bernard au monument aux Morts par les boulevards "contre la précarité et pour les créations d'emploi". Et enfin, plusieurs associations dont le Droit Au Logement 31 appellent à se réunir dans le quartier Saint-Cyprien, à partir de 13h45 contre la réforme de l'assurance chômage.

La Préfecture prévient, sans surprise, que les forces de sécurité seront déployés en nombre à chacun de ces rendez-vous pour encadrer les cortèges.