Des manuels gratuits de conversation en français et ukrainien conçus à Niort

C'est une belle initiative. Celle des éditions Bonhomme de Chemin, spécialisées dans les livres de voyage pour enfants à Niort, qui a créé deux petits manuels gratuits de conversation en français-ukrainien et ukrainien-français. Objectif : faciliter l’accueil des enfants ukrainiens et favoriser les échanges avec les petits, mais aussi les grands.

Bonhomme de Chemin édite des guides de conversations pour les enfants dans un certain nombre de langues. Mais pas en ukrainien. Suite à l'invasion russe du pays et l'arrivée en France de réfugiés, Stéphanie Bioret, co-gérante des éditions, a eu des sollicitations. "La première personne qui m'a contacté est maîtresse sur Magné. Elle m'avait touchée. Elle avait vraiment une certaine appréhension à se dire comment je vais faire pour accueillir cette petite puce, si elle se sent mal, si elle a envie de revoir sa maman... et je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose, au moins pour les premiers échanges".

C'est une vrai chance aussi pour les Français de pouvoir échanger, c'est une vrai leçon de partage et d'ouverture à d'autres cultures

Pour créer ces manuels, Stéphanie Bioret a reçu l'aide d'Anastasia, une Ukrainienne de 19 ans réfugiée ici dans les Deux-Sèvres. "C'était vraiment intéressant pour moi de créer quelque chose dans ma langue maternelle". Elle qui étudie le français depuis plus de 10 ans le reconnaît la langue de Molière "est difficile. La prononciation c'est vraiment dur. Et vous avez les articles, un, la, les, nous on n'a pas du tout".

20 planches sont à télécharger gratuitement sur le site des éditions Bonhomme de Chemin © Radio France - Noémie Guillotin

Ces manuels donnent des explications sur l'alphabet car l'alphabet ukrainien est cyrillique, la traduction et la phonétique de mots utiles comme bonjour, merci... A télécharger gratuitement, rendez-vous sur le site internet des éditions Bonhomme de Chemin.