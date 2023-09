Des marches contre les violences policières et le racisme prévues dans toute la France ce samedi

Une centaine d'associations, de syndicats et de partis comme La France insoumise, la CGT ou Extinction Rébellion appellent à manifester, ce samedi, contre les violences policières et le racisme. Un appel à manifester lancé après les émeutes urbaines qui ont secoué le pays au début de l'été, dans le sillage de la mort de Nahel, 17 ans, tué par un tir policier à Nanterre.

Parmi les organisations qui soutiennent la marche, des collectifs de quartiers populaires, des victimes de violences policières, des ONG comme Attac, les Amis de la Terre, des partis de gauche comme LFI et EELV ainsi que les syndicats CGT, FSU et Solidaires. Dans un communiqué commun, ces organisations dénoncen t "une politique régressive qui fait le lit de l'extrême droite et piétine toujours plus nos libertés publiques, notre modèle social, notre avenir face à l'effondrement écologique".

Des manifestations dans une centaine de villes

Une centaine de "marches unitaires" sont prévues dans le pays, à Paris, mais aussi à Marseille, Nantes, Rennes, Lille, Saint-Etienne, Toulouse, Bordeaux, Grenoble ou encore Nice, Nîmes et Alès . Les services de renseignements anticipent entre 4.000 et 6.000 personnes à Paris, où la manifestation partira vers 14h30 de la gare du Nord et se terminera à Bastille.

Une "refonte totale de la police", mot d'ordre contre le racisme

Lors d'une conférence de presse, la députée La France insoumise Aurélie Trouvé a déclaré souhaiter une "refonte totale de la police et des plans d'investissements publics ambitieux dans tous les quartiers populaires". "C'est la première date (de rassemblement) après la révolte des quartiers populaires, on a une responsabilité sans précédent", a renchéri Pauline Salingue, porte-parole du NPA, faisant référence aux émeutes qui ont suivi la mort de Nahel le 27 juin.

"Les violences racistes et homophobes doivent être combattues avec la plus grande fermeté", a clamé pour sa part Adel Amara, élu municipal dans le Val-de-Marne.

Les partis de gauche divisés

Ces manifestations divisent les partis de gauche, et en particulier ceux de la Nupes. Le Parti socialiste a annoncé jeudi qu'il ne participerait pas à la marche, contrairement à La France insoumise et EELV. Le parti a toutefois jugé "indispensable" de réformer la police. Le PS dit ne pas croire "à l'existence d'un racisme systémique au sein des forces de l'ordre. Mais nous constatons néanmoins une progression inquiétante du racisme dans ses rangs", a-t-il indiqué.

Les Insoumis et les communistes se déchirent

Jean-Luc Mélenchon participera à la manifestation à Marseille, pendant la visite du pape François dans la ville. Mais ces marches cristallisent surtout les tensions entre les Insoumis et le Parti communiste. Fabien Roussel, le patron des communistes, a notamment affirmé refuser de participer à une marche dont le slogan serait "Tout le monde déteste la police", slogan souvent scandé dans ce type de manifestation.

Fabien Roussel "n'a pas le droit de caricaturer les mots d'ordre de ceux qui y participent", a réagi le coordinateur politique de LFI Manuel Bompard sur franceinfo. "Vous pouvez vous offusquer des slogans, la vérité, c'est que s'il y a ce type de slogans, c'est qu'il y a des problèmes dans l'organisation de la police et dans le rapport entre la police et une partie de la population", a-t-il argumenté.

La députée LFI Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon, a publié cette semaine un message comparant Fabien Roussel à Jacques Doriot, un ancien communiste passé à la collaboration dans les années 1940. Et une photo de vente de T-shirts affirmant: "Tout le monde déteste Fabien Roussel". L'intéressé a réagi en dénonçant un "appel à la haine (...) extrêmement dangereux".

"On doit avoir un minimum de respect entre nous et s'en prendre comme ça à un dirigeant du PCF, en connaissant l'engagement qui a été le nôtre pendant la guerre, dans la Résistance, contre le nazisme, c'est extrêmement grave", a-t-il déclaré à franceinfo, en appelant au "dialogue" à gauche.

Mais la lassitude gagne les autres partis de la Nupes. "Roussel n'est pas Doriot. Le débat ce n'est pas le pugilat. Le désaccord ce n'est pas l'insulte. La montée de l'extrême droite est un sujet trop sérieux pour ne pas lui fournir des alliés supplémentaires. Halte au feu", a réclamé le patron du PS Olivier Faure sur le réseau social X (ex-Twitter). "STOP", a aussi tancé la patronne du groupe écologiste, Cyrielle Chatelain, "entre partenaires on se respecte".