Des mariniers d'Orléans, leurs chants et deux de leurs bateaux en route pour la Pologne

Plus de 1.500 kilomètres, une vingtaine de personnes et deux bateaux. C'est un véritable convoi qui prend ce jeudi 10 août la route de la Pologne depuis Orléans. Les Copains d'Sabord et les Compagnons Chalandiers d'Orléans vont représenter la Marine de Loire, ce week-end, au Festival de la Vistule qui a lieu sur le fleuve du même nom, entre deux villes : Włocławek puis Toruń.

"Les Polonais viennent toujours au Festival de Loire, c'est naturel de leur rendre la pareille"

"La Pologne, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis pas mal de temps" confiait Jean-Paul Crigny, président et chanteur des Copains d'Sabord, quelques jours avant le départ. "Les Polonais viennent toujours au Festival de Loire, c'est naturel de leur rendre la pareille." Ce voyage a un certain coût pour les mariniers orléanais. "C'est un gros effort budgétaire" reconnaît Jean-Paul Grigny. "La Ville d'Orléans nous aide pour ce voyage, elle compte sur nous pour y représenter et y annoncer le Festival de Loire. C'est important, car c'est bientôt!"

Ambassadeurs du Festival de Loire (du 20 au 24 septembre à Orléans), les Copains d'Sabord ont tout prévu pour séduire les Polonais. Jusqu'à traduire une partie de leur chanson fétiche en polonais ! "Bienvenue au port d'Orléans, avec un refrain en polonais. On l'a en phonétique mais ce n'est pas facile" s'amuse 'Titi la gratte' comme on l'appelle dans la Marine de Loire, le guitariste et vice-président des Copains d'Sabord. "On répètera dans la voiture" glisse Sylvie. Elle aura le temps : le convoi va mettre plus d'une journée à rallier la Pologne.

