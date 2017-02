Des marnières et galeries sous leurs maisons, les habitants d'Etainhus appelent à la solidarité

Six propriétaires de maisons à Etainhus (Seine-Maritime) sont dans l'impasse. Ils ont découvert sous leurs habitations,des marnières et des galeries souterraines de plusieurs mètres de profondeur. Un vrai gruyère et un vrai risque. Certains ont dû quitter les lieux et les travaux s'annoncent couteux

C'est un phénomène bien connu en Normandie : les marnières. Ce sont des cavités souterraines creusées par l'homme, essentiellement entre le 17ème et 19ème siècle, pour en extraire la craie. Le problème c'est qu'aujourd'hui, de nombreuses maisons sont construites sur ces "trous" et forcement il y a danger pour les habitants. A Etainhus en Seine-Maritime par exemple, six propriétaires appelent à la solidarité pour financer les travaux.

Je suis propriétaire de cette galère" - Arnaud Argentin

La maison de 96 m² d'Arnaud Argentin est construite sur un puits de 26m de profondeur. Il a dû quitter les lieux car le risque d'écroulement est imprévisible. Résultat, il est relogé, l'Etat lui paye son loyer pendant 1 an mais en juillet, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Les travaux de rebouchage de sa marnière coûtent 110 000€ minimum, de l'argent qu'il n'a pas :

ECOUTEZ Arnaud Argentin, propriétaire à Etainhus

La maison risque donc à tout moment de s'écrouler. Le terrain peut s'affaisser avec des infiltrations d'eau. Arnaud Argentin et ses voisins se lancent dans une enquête, avec l'aide de géologues en mars dernier. 33 000€ d'investigation pour découvrir un vrai gruyère sous tout le lotissement, six maisons en tout.

Le maire et les propriétaires se réunissent régulièrement pour faire le point © Radio France - Amélie Bonté

Christian est le voisin d'Arnaud Argentin :

ECOUTEZ Christian, propriétaire à Etainhus et voisin d'Arnaud Argentin

Dans ces conditions, la famille d'Arnaud est relogée pendant 1 an, c'est ce que prévoit la loi. L'Etat lui paye son loyer. Evidemment la maison est invendable et il faut rembourser un prêt immobilier jusqu'en 2023 mais si en juillet il n'a pas fait les travaux pour reboucher sa marnière, il ne sait pas ce qu'il va devenir. Le coût des travaux est estimé à 110 000€ , avec une TVA à 20%...

Je demande à tous ceux qui peuvent d'être solidaire de la détresse des propriétaires du lotissement la Chapelle" Le maire d'Etainhus

ECOUTEZ L'intégralité du reportage à Etainhus

Pour aider les propriétaires d'Etainhus :

Une urne est en place pour vos dons à la mairie d'Etainhus , chèque à l'ordre de A.R.L.C.I.C n°35

, chèque à l'ordre de A.R.L.C.I.C n°35 Une cagnotte en ligne

Contact de l'association des propriétaires: 06.26.64.52.63 ou claude.cherfils@neuf.f