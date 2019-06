Des marquages de vélo pour lutter contre le vol et le recel

Marseille, France

Au lendemain de l'inauguration de la piste cyclable de la Corniche à Marseille et alors que la Métropole Aix Marseille Provence a lancé son plan vélo sur 5 ans pour développer l’usage du vélo sur les trajets du quotidien, le Collectif Vélos en Ville propose lui le marquage des vélos, pour lutter contre le vol, et le recel.

Sur les 400 000 vélos volés par an en France, seuls 2 à 3% sont restitués à leurs propriétaires

Le principe est simple, sur le même modèle que le marquage des vitres de voiture: Un numéro unique est gravé sur le cadre du vélo, puis référencé dans le fichier national Bicycode, accessible en ligne. Le "passeport du vélo" vous est remis, comprenant le numéro en question, ses caractéristiques techniques et les démarches à effectuer en cas de vol. Votre vélo gravé et enregistré, est ainsi susceptible de vous être plus facilement restitué. "Aujourd'hui le problème majeur des vols de vélo, c'est que, même quand la Police les retrouve, on est incapable de savoir à qui ils appartiennent et donc c'est impossible de les restituer à leurs propriétaires" précise Olivier de Mazières, le Préfet de Police des Bouches du Rhône "avec également un aspect dissuasif par la présence de ce numéro d'immatriculation en quelque sorte".