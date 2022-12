Des Marseillais excédés par les tirs de mines de la carrière Lafarge à l'Estaque

À l'Estaque au nord de Marseille, des habitants n'en peuvent plus des tirs de mines à la carrière Lafarge Granulats. Deux à trois fois par semaine et toute l'année, le cimentier fait sauter la roche calcaire extraite pour les chantiers du BTP alentour. Poussière, bruit, vibrations et parfois même des fissures sur certaines maisons, les nuisances et la gêne provoquées sont nombreuses.

Un champignon de poussière quand ça explose

Des riverains inquiets pour l'avenir

Jean-Claude a bientôt 74 ans. Il habite à l'Estaque Le Marinier depuis plus de 60 ans. Sa maison est l'une des plus proches de la carrière Lafarge. Il raconte à France Bleu Provence ce qu'il entend et ressent avec un tir de mine depuis chez lui.

Les riverains sont d'autant plus inquiets pour l'avenir qu'avec les grands chantiers à Marseille, ils redoutent un quotidien toujours plus difficile.

La réponse de Lafarge Granulats aux habitants

Joint par France Bleu Provence, la direction de Lafarge Granulats indique être "très attachée à la qualité des relations avec ses riverains. Nous organisons des comités de suivi annuels avec eux et avec les élus locaux et les plaintes éventuelles nous sont généralement adressées directement. Sur le sujet des vibrations des tirs de mine, elles sont mesurées par un réseau de sismographes positionnés directement chez des riverains, explique Christophe Rabiet, directeur de Lafarge Granulats PACA. Ces mesures sont étroitement contrôlées par les services de la préfecture (DREAL) et indiquent clairement que ces vibrations sont très en-dessous des limites imposées par la préfecture. Pour information, ces limites préfectorales sont elles-mêmes plus sévères que la réglementation générale. Les résultats de ces mesures sont naturellement partagés, commentés, expliqués lors de comités de suivi annuels, auxquels participent les comités d'intérêt de quartier".