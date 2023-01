Des Marseillais menacent de bloquer l'accès des camions poubelles à la décharge de Septèmes

Des Marseillais du 15e arrondissement qui habitent aux abords de la décharge de Septèmes, menacent de bloquer l'accès aux camions poubelles. Depuis des dizaines d'années ils dénoncent les nuisances subies au quotidien : bruit, odeur, pollution mais aussi insécurité routière. Il faut dire que jusqu'à 150 poids lourds, remplis de déchets de Marseille mais aussi de Nice, circulent chaque jour dans les rues de ces quartiers fortement urbanisés. Au milieu des maisons et des grandes cités, parc Kalliste, La Solidarité et La Granière, le passage de ces camions en zone très peuplée, pose de nombreux problèmes. France Bleu Provence a vérifié le quotidien des habitants au milieu des camions.

Soutien de la ville de Marseille

Le combat des habitants est soutenu par la maire du 15-16. Nadia Boulainseur estime que les camions de la décharge ne doivent plus passer par Marseille. "On ne peut plus continuer à avoir cet accès à la décharge par une zone urbanisée qui est très dense. Avec notamment sur le trajet le groupe scolaire de La Solidarité. Les camions passent à vive allure. On ne va pas attendre d'avoir un drame !"

Les promesses de fermeture non tenues

Les habitants de ces quartiers parmi les plus défavorisés de Marseille, sont d'autant plus remontés qu'ils ne comptent plus les promesses de l'Etat non tenues. Nadia Boulainseur rappelle l'engagement pris en 2016 par le gouvernement d'alors, de fermer la décharge de Septèmes fin 2022. Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie sous François Hollande, en avait officiellement fait la demande au préfet des Bouches-du-Rhône. Une décision politique jamais appliquée et après une consultation publique, qui a peu intéressé et mobilisé, le site géré par Véolia , a obtenu une prolongation d'activité , encore repoussée jusqu'au 31 mars 2023, contre l'avis de la ville de Marseille.

Echaudés par plus de 20 ans de combat en vain, de nombreux habitants ont baissé les bras, convaincus d'en reprendre pour au moins 10 ans de décharge. Même si certains continuent de se mobiliser. Les CIQ du secteur envisagent de tenir une réunion publique pour informer le plus grand nombre.