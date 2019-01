Des marseillais privés d'électricité depuis mardi soir, dans le 8e arrondissement.

Voilà déjà 8 mois que ça dure : des pannes à répétition, parfois quelques heures, d'autres plusieurs jours. Mais cette fois, alors que le froid s'installe à Marseille, les riverains de la rue Borde à Marseille n'ont plus d"électricité depuis mardi soir vers 20h. Si certains d'entre eux ont dû jeter le contenu entier de leurs congélateurs, d'autres surtout ne peuvent plus se chauffer ni se faire à manger, alors que le froid s'est installé à Marseille. Enedis, dans l'urgence, installe un réseau provisoire aérien, avec un câble accroché sur les façades des immeubles.

L'explication est pourtant simple : un câble souterrain du réseau basse tension est trop vétuste. Et dans l'urgence, Enedis installe un câble accroché aux façades de la rue Borde.

"On a identifié un premier incident. Nos équipes avec nos prestataires ont réparé. Il s'agit d'un câble d'ancienne génération, dit "à papier imprégné" On a remis sous tension, ça n'a pas tenu. Alors, on a pris la décision de construire un réseau provisoire, aérien, qu'on déroule sur les façades pour reprendre provisoirement l'alimentation de tous les clients . Bon, là, on est dans l’urgence" Frédéric Beringuier, Le directeur territorial d'Enedis dans les Bouches-du-Rhône