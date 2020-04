Coronavirus : des masques de protection 3D réalisés par des habitants de Claret

Depuis le début du confinement, des habitants du Pays du Pic Saint-Loup fabriquent des masques-visières avec des imprimantes 3D. Ces équipements de protection ont déjà été distribués aux commerçants et au personnel médical de Claret (Hérault). Les commandes ont depuis explosé.

Depuis le début du confinement, des habitants de la commune de Claret et du pays du Pic Saint-Loup (Hérault) fabriquent de jour comme de nuit des masques-visières de protection à l'aide d'imprimantes 3D. Ces Héraultais sont tous venus apporter leur soutien à l'atelier de Claret. Une quinzaine de bénévoles au total, (artisans, ingénieurs, personnel de l'Éducation nationale, agents de mairie, etc.), se relaie pour équiper ceux qui en ont besoin.

L'atelier de Claret est un espace de partage (ou lieu-dit rural innovant) fondé sur l'intelligence collective et la coopération. Du matériel et des outils numériques sont mis à la disposition du public. Récemment, l'atelier de Claret a mis en place un laboratoire de fabrication pour permettre aux jeunes de se familiariser avec la culture numérique et leur faciliter l'accès aux métiers de demain

''L'atelier de Claret'' est une association créée en 2017. Yves Chabert, le président-fondateur de l''Atelier de Claret Copier

Peu de temps avant le confinement, l'association a investi dans des imprimantes 3D. Elles ont été sorties des cartons spécialement pour la fabrication de ces masques. Plus de 500 équipements ont été fabriqués à ce jour et distribués gratuitement, en priorité au personnel de santé du secteur du Pic Saint-Loup, aux EHPAD, aux commerçant du village ainsi qu'aux personnels postier de la commune. Quelque 200 visières seront livrées la semaine prochaine pour le personnel de la Poste dans l'Hérault.

Les demandes de masques ont été multipliées par trois en quelques jours explique Yves Chabert, le président-fondateur de l''Atelier de Claret Copier

Le bouche-à-oreille a très rapidement fonctionné. Les demandes affluent aujourd'hui (administration, collectivités locales, associations d'aides à la personne...). Une soixantaine de masques-visières sont fabriqués par jour. Il faut compter environ 50 minutes pour en créer un.

La mobilisation est totale : quatre imprimantes ont été prêtées à l'atelier pour l'aider à fabriquer encore plus de masques de protection. L'association reçoit aussi des dons de matériaux.

Un bénévole retraité assemble les masques - Atelier de Claret

Des masques sur le point d'être livrés - Atelier de Claret