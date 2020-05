Des masques en grande surface, mais pas encore partout en Drôme Ardèche

Des magasins ont été en rupture de stock en une heure à peine ce lundi matin. Dans le Géant Casino de Valence Sud, 3000 masques ont été vendus avant 9h du matin. Des masques jetables vendus par lot de 50. Le stock est vite écoulé même si les ventes sont limitées à un paquet par client.

Les masques sont également partis très vite chez Géant Casino plateau des Couleures. Quand Nathalie a tenté sa chance en début d'après midi ce lundi : "on m'a dit qu'il n'y en avait plus et ils ne savent pas quand ils vont en recevoir à nouveau. Ce n'est pas étonnant. Des masques, il n'y en a pas eu depuis le début de cette crise, alors forcément, dès qu'il y en a, les gens se jettent dessus. Je retenterai, on verra..." Géant Casino assure être réapprovisionné régulièrement.

Une montée en puissance à compter du 11 mai

D'autres enseignes n'avaient pas encore reçu ce lundi leur premier stock de masques à vendre. A Guilherand-Granges, le répondeur d'Auchan annonce "chers clients, les masques à usage unique et tissu seront disponibles à compter du 11 mai, merci de votre compréhension." D'après nos informations, les masques n'étaient pas encore disponibles non plus chez Leclerc à Bourg-lès-Valence et Valence. Michel-Edouard Leclerc a annoncé sur son blog qu'une centaine de ses magasins en France vont commencer à en vendre cette semaine, mais que l'objectif est bien le déconfinement du 11 mai avec une montée en puissance.

Carrefour annonce aussi cette montée en puissance. L'enseigne proposait déjà des masques à la vente dans son magasin de Montélimar notamment ce lundi. Le groupe parle de 10 millions de masques type chirurgicaux déjà disponibles dans ses magasins partout en France, 175 millions à partir du 11 mai.

Des buralistes attendent aussi leurs commandes

Les buralistes peuvent vendre des masques depuis jeudi dernier, le 30 avril. Mais certains attendent toujours de recevoir leur stock. C'est le cas de Philippe Mallet, rue Madier de Montjau à Valence : "j'en ai commandé 200 il y a 10 jours, donc je les attends cette semaine. La demande est forte, il ne se passe pas 5 minutes sans qu'un client me demande. Le masque va être obligatoire dans les transports par exemple, donc les gens n'ont pas le choix...si ils veulent retourner bosser."