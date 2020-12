Des masques transparents déployés dans les crèches de Cherbourg-en-Cotentin

C'est une nouveauté qui réjouit les auxiliaires de puériculture de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. Cette dernière a commandé il y a plus de dix jours 200 masques "inclusifs". Concrètement, ces équipements de protection fonctionnent de la même manière que leurs cousins chirurgicaux, à une différence près. Une visière transparente est placée au niveau de la bouche et permet donc de casser la barrière qui empêchait parfois la communication avec les tous petits.

Difficile au début

C'est lors des premiers instants que l'adaptation n'a pas été évidente. "Il est plus lourd que les masques chirurgicaux et il était difficile de l'ajuster à notre taille", confie Aurélie Brouart, auxiliaire de puériculture à la crèche "Les églantines" à Tourlaville. Mais au final, ces petits soucis ont très vite rejoins l'histoire ancienne. "Je ne reviendrais plus en arrière, ces masques sont vraiment pratiques."

Les enfants s'adaptent

Mais alors pourquoi sont-ils pratiques ? Illustration en un seul exemple. Lorsque le "coucou" de Manon est lancé avec un large sourire, c'est également par un sourire que ce jeune garçon lui répond. "Ils répondaient déjà très bien, mais là ce n'est que du bonus et c'est bien pour eux de revoir de vrais sourire." Une vision partagée par Romain, l'un de ses 10 collègues. "Le regard communique beaucoup de choses, mais c'est vrai que le mouvement des lèvres permet d'instaurer une nouvelle communication."

Romain sait de quoi il parle. Lui-même souffre d'un trouble de l'audition, et les masques chirurgicaux lui posaient problème au travail à la crèche. "Uniquement avec les yeux, je ne comprenais pas toujours si on s'adressait vraiment à moi, mais là, ce nouveau dispositif facilite vraiment les choses."

D'autres commandes déjà passées

Le retour d'expérience est largement positif aux "Eglantines". "C'est une vraie réponse aux interrogations que l'on soulevaient", explique Isabelle Mouchel, la directrice de l'établissement. A l'heure actuelle, ces prototypes à 10 euros pièces ne sont pas nombreux, mais la ville a promis de nouveaux arrivages prochainement. Chaque professionnel n'a que deux exemplaires, lavables chacun 20 fois. Ils sont donc tous les deux utilisés lors des jours travaillés. La CAF a également passé commande et compte en distribuer bien au-delà des crèches, dans toute structure ayant besoin de ces masques fabriqués en France.