Des "matinées" pour faire découvrir internet aux seniors

Pour la deuxième année consécutive, le Département de la Haute-Vienne organise "les matinées seniors". De novembre à juin, 40 ateliers dans 10 communes vont permettre aux plus âgés d'apprendre à faire leur démarches en ligne ou encore de découvrir les réseaux sociaux.

Copier, coller, cliquer... nos seniors ont parfois du mal avec internet et l'informatique en général. Pour les aider, le conseil départemental de la Haute-Vienne met en place "les matinées seniors" pour la deuxième année consécutive.

Ce lundi, au Palais-sur-Vienne, une vingtaine de seniors ont appris à faire des démarches administratives en ligne. Parmi les thèmes du jour, comment ouvrir un compte en ligne sur le site de l'Assurance maladie. Aucun participant n'a de compte dématérialisé. Michèle avoue qu'elle a peur de faire des erreurs.

Michèle assure qu'elle reviendra à ces ateliers, notamment pour apprendre à discuter avec ses petits-enfants sur les réseaux sociaux. Mais elle a encore un peu de travail: "Comment il s'appelle le logiciel là?" Michèle fait référence à Skype ! À la fin de la réunion, Monique est beaucoup moins enjouée à l'idée de faire une demande de carte en vitale sur internet. "Ça m'angoisse un peu de voir cette déshumanisation. Mais attention, c'est dans les deux sens, du côté du public, mais aussi du côté des gens qui sont dans les services."

Monique reconnaît tout de même que cette formation est nécessaire, tout comme Daniel. Mais pour lui, la formation n'est peut-être pas adéquate.

"Si on veut faire apprendre à des gens de notre génération, il faut un support papier. Une présentation comme ça, bon on sort, on a la tête bien rempli. Mais on va essayer chez nous et on va se dire, non ça va pas, il manque quelque chose."