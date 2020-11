Des Mayennais soulagés de pouvoir célébrer la Toussaint malgré le reconfinement

Malgré le reconfinement, vous pouvez célébrer les fêtes de la Toussaint ce 1er novembre. Les cimetières sont bien ouverts, il y a une tolérance si vous devez vous rendre au-delà d'un kilomètre et les fleuristes sont ouverts. De quoi soulager de nombreux Mayennais.

Les fêtes de la Toussaint sont épargnées par le reconfinement. Vous avez le droit de sortir ce dimanche 1er novembre pour fleurir les tombes de vos proches. Les cimetières sont bien ouverts et vous pouvez aller au-delà d'un kilomètre. Il y a une tolérance ce week-end dans ce cas précis.

Dès ce samedi 31 octobre, dans les allées du cimetière Saint-Jean de Château-Gontier-sur-Mayenne, il y avait du monde. Tous étaient soulagés de pouvoir venir se recueillir, comme Monique et René. Ils sortent deux beaux chrysanthèmes du coffre, un rouge pour la mère de Monique et un jaune pour son père, comme tous les ans.

Cela nous aurait fait mal de ne pas pouvoir venir

Marie Claire nettoie le granite d'une tombe avec un peu d'eau et beaucoup d'émotion. Elle avait besoin d'être là, elle commence à peine son deuil. "Ma maman est décédée au premier confinement, j'ai besoin de lui parler", explique-t-elle.

La Toussaint est une vraie respiration pour elle car elle n'a pas vu venir pendant le premier confinement, tout comme Martine et sa maman. "Les cimetières étaient fermés. C'était très dur, surtout pour les personnes âgées qui étaient isolées", reconnait cette Mayennaise.

Un petit répit bienvenu pour les fleuristes

Les fleuristes sont ouverts jusqu'à ce dimanche 1er novembre au soir pour vous permettre d'acheter de quoi fleurir les tombes de vos proches. Ces professionnels ont droit à un répit avant de baisser le rideau ce lundi 2 novembre. La Toussaint est une période importante pour eux, c'est donc quand même un soulagement pour Karine Orhant, fleuriste à Château-Gontier, elle gère l'Atelier Nature.

"C'est déjà très bien qu'on puisse faire le week-end de la Toussaint, vendre le maximum de plantes pour les cimetières, nos fleurs coupées et les gens jouent le jeu, ça fait chaud au cœur. Si on avait dû fermer avant, on aurait encore dû jeter notre marchandise, comme en mars dernier", estime cette fleuriste.

A l'Atelier Nature, la gérante a vendu de nombreux chrysanthèmes mais aussi beaucoup de fleurs coupées ce samedi. © Radio France - Aurore Richard

Après le 2 novembre, Karine a déjà trouvé des solutions pour s'en sortir : les livraisons et même, un drive. En ce qui concerne les cimetières, ils devraient rester ouverts mais vous pourrez y aller, seulement s'ils sont dans votre zone d'un kilomètre.