"Des mécontents, il y en a tout le temps" : à Loches, les notes des clients n'affolent pas les restaurateurs

C'est la période de l'année où les restaurants et autres cafés ne font pas relâche. Précisément dans les zones touristiques comme à Loches, où les vacanciers prennent d'assaut ces commerces, en plus des habitués. Mais depuis quelques années, les professionnels ne doivent plus seulement faire attention à leurs clients, ils doivent aussi être très attentifs aux notes que ceux-ci leur laissent sur internet ! Les plateformes spécialisées sont nombreuses. Et mettent parfois sous pression les principaux intéressés.

Dans les rues pavées de Loches, Claudine et Frédéric regardent les enseignes, mais avant cela ce couple venu du Finistère a surtout regardé les avis sur internet. "On regarde, on aime bien voir les avis quand c'est pas près de chez nous et qu'on a plusieurs choix".

"Si on a un mauvais commentaire, on va chercher à savoir pourquoi"

Cette gérante de brasserie le comprend, puisqu'elle aussi le fait quand elle est en vacances. Quand elle est derrière son comptoir, elle surveille donc à l'occasion ce qu'on peut dire de son établissement. "Si on a un mauvais commentaire, on va chercher à savoir pourquoi et à quel moment on n'a pas fait ce qu'il fallait. On surveille pour être sûr que du jour au lendemain, on n'est pas en train de se dégrader ou qu'on ne va pas avoir des commentaires comme quoi la nourriture n'est plus bonne".

"C'est parfois exagéré"

Julien Devanne est le gérant d'une pizzeria en plein centre-ville. Il admet regarder les avis, mais assure prendre du recul. "C'est valorisant pour les équipes quand c'est positif et quand c'est négatif, il y a toujours des enseignements à tirer. Mais il faut avoir quand même un détachement par rapport à ça parce que c'est parfois exagéré. Nous, par exemple, l'été, on avait fait déjà 150 couverts et à 13h59, on refuse quelqu'un. On se voit mettre un commentaire en disant qu'on a une équipe qui est mal aimable, un restaurant qui est mal tenu, juste parce que la personne a été refusée. Si on l'avait acceptée alors qu'on avait encore beaucoup de commandes à prendre, on aurait aussi eu un mauvais commentaire parce qu'elle aurait attendu".

"Quand ils reviennent, depuis quinze ans, c'est ça le meilleur avis"

Du recul, Julie Daunay en prend aussi, à la tête de son restaurant. *"*On a tellement de monde l'été que quand on fait 150 couverts ou 200 couverts par jour, automatiquement, il y a toujours une ou deux personnes qui ne sera pas satisfaite. Des mécontents, il y en a tout le temps. Nous, ce qui nous importe vraiment, c'est le local. Et quand ils reviennent, depuis quinze ans, c'est ça le meilleur avis".

Ce qui fait que, 15 ans après ses débuts, elle a toujours envie de continuer. "Oui, même si c'est dur. On a quand même envie. On est encore là, c'est qu'on a encore envie" éclate-t-elle de rire.