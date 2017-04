Des médecins retraités et des internes sous le même toit pour lutter contre le "désert médical" mayennais

C'est une expérimentation unique en France qui débutera début mai à Laval : la mise en place d'un service médical de proximité avec des médecins à la retraite et des internes de la Faculté d'Angers.

A Laval, 10.000 personnes n'ont pas de médecin traitant soit 1/5ème de la population. C'est la zone la plus sévèrement touchée dans le département par la raréfaction de la ressource médicale. Pour tenter de remédier à ce grave problème, le Conseil de l'Ordre et l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois. Un projet vital pour une ville en souffrance. Le voilà qui prend enfin forme et tout commencera dans quelques semaines dans le quartier Hilard. La structure fonctionnera comme un cabinet médical classique du lundi au vendredi de 8h à 20h.

Une quinzaine de professionnels, à la retraite depuis peu, et deux internes de la Faculté d'Angers assureront les permanences et les consultations. L'objectif est avant tout de rendre service à des milliers d'habitants qui cherchent, parfois à bout de nerfs, un médecin traitant. C'est aussi un moyen d'attirer de jeunes praticiens qui, une fois leurs études achevées, pourraient s'installer en Mayenne dans des maisons de santé déjà existantes.

Il manque 120 généralistes en Mayenne

Si l'expérimentation est concluante, le dispositif, unique en son genre en France, sera alors appelé à se développer dans d'autres territoires en grande difficulté. La démographie médicale est un sérieux problème en Mayenne, à ce jour 1/3 des médecins en exercice ont plus de 60 ans, beaucoup d'entre eux qui partent ensuite à la retraite ne sont jamais remplacés. Pour que le population mayennaise soit prise en charge dans de bonnes conditions, il faudrait que 120 généralistes s'installent dans le département.