Des médias français et espagnols piégés par un canular andorran

La fête des Saints Innocents célébrée en Espagne et en Andorre à la fin de chaque année, c'est un petit peu l'équivalent chez nous du premier avril. Comme à chaque fois, la télévision publique andorrane (RTVA) a donc organisé son traditionnel canular. Dans un reportage diffusé dans le journal télévisé du soir et sur internet, la chaîne annonce que la principale station de ski de la principauté vient de conclure un accord avec la Russie. Alors que la neige n'est pas présente en quantité en ce début d'hiver, cet accord prévoit d'importer de la poudreuse de Russie. La neige serait transportée dans des camions frigorifiques depuis la ville de Sotchi et serait ensuite stockée en Andorre. Dans le reportage, on voit le directeur de la station de Vallnord Pal Arinsal expliquer que ces importations font partie de la nouvelle stratégie des stations de ski andorranes. La télévision précise que l'Andorre va débourser pour cela une somme d'un million d'euros.

Des journalistes français sont tombés dans le panneau

Plusieurs médias français et espagnols, comme la Dépêche du Midi ont été pris au piège du canular en reprenant l'information de façon très sérieuse. Le journal toulousain s'interroge tout de même en évoquant une opération qui "a de quoi rendre perplexe" dans un contexte de réchauffement climatique.

Ca nous a fait bien rire de voir que des médias étrangers reprenaient l'information, car évidemment l'Andorre maîtrise parfaitement les techniques de neige artificielle et n'a aucunement besoin d'importer de la poudreuse. (Guilhem Casal, journaliste à la télé andorrane)

La télévision publique andorrane a attendu la fin du journal télévisé pour expliquer aux téléspectateurs qu'il s'agissait finalement d'un canular.

