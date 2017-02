Des médiateurs pour mieux vivre ensemble dans les quartiers de l'agglomération de Dijon

Six binômes de médiateurs maraudent presque tous les jours depuis six mois dans les zones urbaines de Dijon, Chenôve, Longvic et Quetigny. Le but, (re)construire un pont entre les institutions, les services sociaux et les habitants.

Parler. Débattre. Se confier. Des actes anodins qui s'effritent dans les quartiers moins favorisés du Grand Dijon. Pour arriver à régler des conflits grâce à la parole, les villes ont remis en place la présence des médiateurs en septembre dernier. Par deux, ils maraudent toujours dans la même zone pour créer des liens avec les habitants, les aider à contacter leur bailleur social, faire valoir leurs droits sociaux ou encore régler leurs différends. Des maraudeurs qui comblent aussi le fossé entre les gens des quartiers et les forces de l'ordre.

Rétablir le dialogue

"Y'a eu forcément une cassure, y'a tout à refaire", affirme Samira, médiatrice à la Fontaine d'Ouche à Dijon depuis la rentrée scolaire. Car elle le voit, ce fossé entre la police, les institutions et les habitants du quartier. "Au lieu d'appeler la police quand il y a un squat dans leur cage d'escalier, c'est d'abord nous qu'ils appellent", ajoute cette petite brune dynamique.

La matière première des médiateurs, c'est la parole. Ils font en sorte de réconcilier des voisins qui, même après une plainte déposée au commissariat, continuent de se faire la guerre. Mais comme ils vont devoir vivre ensemble pendant de nombreuses années, le but c'est d'arriver à les faire asseoir à la même table pour dialoguer et donc, in fine, améliorer leur quotidien.

Après l'échec du dialogue, les médiateurs ont d'autres armes. Samira se souvient d'une voisine qui s'est retrouvée toute seule, isolée, avec deux enfants en bas âge. "Elle était en guerre avec ses voisines d'en haut et d'en bas. Quand on l'a rencontrée, elle avait même peur du sortir du pallier de chez elle. On a réussi à négocier avec son bailleur social et elle a été relogée dans de bonnes conditions", salue-t-elle.

Renouer avec les services sociaux

Pendant leurs maraudes, Victor et Samira croisent souvent des jeunes qu'ils finissent par connaître. Notamment un jeune de 16 ans, Ilyès. Ce dernier n'osait pas parler de son projet de devenir boucher à sa famille. Les maraudeurs lui ont donc expliqué les démarches à suivre et essaient de lui trouver un chef d'entreprise pour démarrer un programme en alternance. Aussi, il lui conseille des formations de savoir-être en entreprise à la mission locale, que Ilyès ne connaissait pas.

Victor et Samira sont aussi très vigilants. Ils essaient de repérer les plus jeunes "à la dérive", qui traînent dans la rue par exemple à des horaires anormaux, tard le soir. Derrière, souvent, il y a le décrochage scolaire. Là encore, le duo tente de trouver des solutions pour l'orienter vers une structure adaptée.

C'est justement pour rapprocher ces 15 000 habitants de la Fontaine d'Ouche - dont 30% sont des familles monoparentales - des services publics comme la mission locale, mais aussi la Caf, la Carsat, Pôle Emploi et les bailleurs sociaux que les médiateurs tournent tous les soirs dans le quartier. Leur but, rencontrer et sympathiser avec le maximum de résidents pour leur prêter main forte et les aider. Beaucoup, dans des situations souvent très précaires, ne font pas valoir leurs droits.

La défiance envers la police

"Certains jeunes, ici, ont dans tous les cas des problèmes avec l'autorité, celle de leurs parents, mais surtout celle de la police", affirme Victor, le binôme de Samira. "On est un peu de tout, Samira, c'est la maman, moi, le papa, le grand-frère, parfois le Père-Fouettard, mais aussi le confident et l'infirmier", ajoute-t-il.

Et l'actualité venue de banlieue parisienne a aussi des répercussions dans les quartiers du Grand Dijon. Depuis l'interpellation très violente du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis il y a moins de deux semaines, les médiateurs ressentent aussi des tensions à Dijon. "Ça retombe sur nous", affirme Samira, "ils sont encore plus méfiants. Il faut aussi se souvenir de l'affaire de Zyed et Bouna en 2005, ça reste dans la mémoire collective".

Deux enjeux donc, l'actualité, mais aussi un terrain à reconquérir. L'Etat a suspendu le service des médiateurs dans les quartiers pendant quatre ans. De long mois à reconstruire.