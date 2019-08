Les mégots de cigarettes à l'origine de plus de 300 feux de forêt dans le Gard depuis 10 ans

Ne fumez pas en forêt, ne jetez pas vos mégots par la fenêtre quand vous conduisez ! En cette période de forte sécheresse, la Préfecture et la DDTM du Gard rappellent que ces gestes peuvent avoir des conséquences désastreuses.

Gard, France

Les jets de mégots sont à l'origine de plus de 300 feux de forêt dans le Gard depuis 10 ans. C'est ce que rappelle Cyrille Angrand, le chef du service Environnement et Forêt de la DDTM (Direction départementale des Territoires et de la Mer). "Certains fumeurs ont de la peine à croire qu'un simple mégot peut arriver à déclencher un feu mais la cigarette, c'est bien un feu. Lorsque la végétation est très sèche comme c'est le cas en ce moment dans le Gard, un simple mégot va lui mettre le feu".

Cyrille Angrand, chef du service Environnement et Forêt à la DDTM du Gard Copier

Sous l'effet de la chaleur, la végétation dégage en effet des vapeurs combustibles. Le mégot, c'est l'étincelle qui va faire exploser ce gaz inflammable.

135 euros d'amende si on fume en forêt

Le discours sur l'interdiction du feu l'été commence à être bien connu. Les choses sont moins bien intégrées en ce qui concerne la cigarette. De nombreuses personnes continuent à jeter leur mégot allumé d'où cette piqûre de rappel des services de l'Etat. Depuis le début de l'été en effet, plus de 1000 hectares de végétation sont partis en fumée dans le Gard. Une situation inédite depuis 29 ans !

"Certains fumeurs n'ont pas encore conscience que jeter un mégot peut être dangereux" Copier

Les pots d'échappement aussi

Cyrille Angrand, le chef du service environnement et forêt à la DDTM du Gard rappelle aussi qu'il est décommandé de faire des barbecues près d'une forêt. Même chose pour tous les travaux en extérieur qui nécessitent l'utilisation d'un outil qui peut faire des étincelles. (meuleuse, disqueuse...). On le sait moins mais les pots d'échappement des voitures représentent également un risque non négligeable. En période de forte chaleur, ils atteignent de très hautes températures. "En stationnant à un endroit où il y a de l'herbe sèche, le pot lui-même peut déclencher un feu."

Un clip de prévention

"Je fume, tu fumes, elle brûle ! "La Préfecture du Gard a réalisé un petit clip de prévention pour rappeler le danger que représentent les cigarettes en forêt. Il est proposé à l'accueil des campings du département. Elle espère aussi le diffuser sur l'écran géant du stade des Costières lors du prochain match à domicile du Nîmes Olympique.