Des messes 2.0 en Corse

L’Eglise s’adapte au Coronavirus ! Avec les mesures de confinement, impossible de célébrer les messes en présence de public. Du coup, un grand nombre d’offices du dimanche sont à présent retransmis en direct sur les réseaux sociaux et internet.

Des messes sur Facebook et Youtube notamment.

De quoi permettre au plus grand nombre de pratiquants d’y assister sans bouger de chez eux et de pouvoir, malgré tout, garder un contact entre les prêtres et les fidèles.

Certains curés ont même choisi de célébrer les offices en direct, tous les jours sur les réseaux sociaux. C’est le cas par exemple du père Georges Nicoli curé à notre Dame de Lourdes à Bastia : « je constate même que les messes sont beaucoup plus suivies sur les réseaux sociaux qu’en temps normal », précise le père Nicoli, un des premiers à se mettre aux célébrations 2.0,

