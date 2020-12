Des messes de Noël démultipliées pour accueillir tous les fidèles en Pays de Savoie

Il n'y aura pas de grandes veillées ce soir dans nos églises mais des centaines de petites messes de Noël en Pays de Savoie. Avec les conditions sanitaires imposées dans les lieux de cultes, les archevêchés ont complètement revu leur copie.

"Noël, c'est la fête rescapée, celle qui a pu être maintenue !"

À Chambéry en Savoie par exemple, la première messe débutera à 17h30 en Notre Dame de Chambéry. Suivie une demi-heure plus tard, par une célébration en l'église Saint Pierre de Maché. À 18h30 ensuite, la Cathédrale Saint François de Salles vous ouvrira ses portes. Voici le début du dispositif : d'abord une messe toutes les demi heures, puis toutes les heures le soir dans les différentes églises et cathédrales de la ville.

Une organisation répétée dans chaque paroisse des deux départements car "on souhaite que le maximum de personnes puissent participer à l'office" explique Monseigneur Ballot. "Il faut qu'on fasse le plus possible pour que les gens puissent se retrouver ensemble" insiste l'archevêque de Chambéry, de Maurienne et de Tarentaise, parlant d'un "Noël rescapé" de la pandémie.

Les horaires des différentes messes sont sur les sites internet du diocèse de Savoie et du diocèse de Haute Savoie.

Les mesures sanitaires

Vous ne pourrez donc pas assister à ces messes de Noël dans n'importe quelles conditions. On ne trempe pas ses doigts dans l'eau bénite évidemment, mais dans le gel hydroalcoolique à l'entrée. Masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Comme au restaurant, certaines églises auront également un service d'accueil : on vous attribuera une place sur un banc pour rentabiliser l'espace, puisqu'une rangée sur deux seulement sera occupée. Chaque fidèle ou groupes de fidèles sera séparé par deux sièges libres.

Dans les grandes églises, la quête sera collectée dans les rangs et la communion y sera distribuée également à votre place. Surtout, on ne partage pas ses feuilles de chants de Noël, "on les garde en souvenir" sourit Monseigneur Ballot.