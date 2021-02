Des messes en moins à cause de la crise sanitaire mais des dons en hausse pour l'Eglise Catholique en Mayenne

Moins de messes et pourtant plus de sous, + 3% de dons en plus par rapport à 2019 : 1.200.000 euros de dons sur l'année 2020. Cette somme est le fruit d'une campagne agressive via les plateformes numérique du Diocèse.

Les autorités catholiques du département ont également fait appel à des start-up françaises pour créer une application : "La Quête". Elle permet aux paroissiens de donner de l'argent via son smatphone et les dons en ligne ont été multipliés par deux : "on a en effet pris conscience que le digital est un outil incontournable car la monnaie, les pièces ont tendance à disparaître. Une vingtaine de paroisses sont équipées. On a aujourd'hui plus de 500 donateurs réguliers. Et puis, avec une société spécialisée, on essaie d'aller chercher des jeunes à travers Facebook et Instagram. L'Eglise a toujours été dans son siècle et donc indispensable de se servir des outils modernes" confie à France Bleu Mayenne l'économe du Diocèse Arnaud Trubert.

L'Eglise a, par ailleurs, réussi à fidéliser les prélèvements automatiques ainsi que les dons par chèque de ses fidèles. Le diocèse de Laval peut donc voir son avenir financier à court terme plus sereinement et table sur un budget de fonctionnement annuel de 5 millions d'euros.