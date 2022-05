Des mesures de restrictions d'eau drastiques pour des bassins du Loir-et-Cher

Les derniers indicateurs montrent que la situation hydrologique continue de se dégrader dans le Loir-et-Cher. Face à cette sécheresse, la préfecture du département a déclenché le niveau d'alerte pour quatre bassins versants de la Loire. Cette décision s'accompagne de mesures de restrictions de l'usage de l'eau à la fois pour les agriculteurs mais aussi tout un chacun.

Baisse de 20 à 50% du volume d'irrigation

Un hiver faiblement pluvieux, un printemps sec et de fortes chaleurs ces dix derniers jours, résultat : les débits des cours d’eau sont en forte baisse au Sud et au Nord de la Loire. Les seuils d’alerte ont été franchis dans les bassins de l’Aigre et des Mauves au Nord-Est du département du Loir-et-Cher à la lisière du Loiret et dans les bassins de la Brenne prés de l’Indre-et-Loire et dans la Masse au Sud-Ouest de Blois. Conséquence, le préfet a ordonné la baisse de 20% du volume hebdomadaire d’irrigation pour la Brenne et la Masse et de 50% avec un niveau d'alerte renforcé pour l'Aigre et les Mauves. Ces mesures viennent compliquer la situation des agriculteurs, coincés entre la fin des cultures d’hiver et le début de celles plantées au printemps selon Didier Delory le président de la FNSEA du Loir-et-Cher. Pour le patron du syndicat agricole du 41 "c'est la double peine pour ceux qui avaient choisi de garder de l'eau pour les cultures de printemps et qu'ils ne pourront pas utiliser, cela risque d'être catastrophique".

Carte des zones Alerte sécheresse dans le Loir-et-Cher - @préfecture du Loir-et-Cher

Vers une situation dramatique ?

Cette pénurie d’eau arrive également très tôt dans la saison, "habituellement elle intervient en juillet" selon Benoit Lonqueu, le président du syndicat des irrigants du Loir-et-Cher qui ajoute que "s’il ne pleut pas d’ici cet été, la situation pour les agriculteurs pourrait se révéler dramatique". Cette situation pousse "à s’interroger plus que jamais sur la gestion de l’eau en matière d’agriculture pour les décennies à venir" poursuit Benoit Lonqueu. Il faut dit-il " que tout le monde, agriculteurs, élus, consommateurs se mettent de manière urgente autour de la table". Ces restrictions concernent également les particuliers, avec dans ces zones, interdiction d’arroser les pelouses et jardins, les potagers de 8h à 20h et de laver sa voiture hors stations professionnelles.