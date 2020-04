Coronavirus : des mesures de sécurité renforcées pour le versement des prestations sociales à La Poste

Des plexiglas à chaque guichet, du gel hydroalcoolique, des clients qui entrent chacun leur tour et la police mobilisée pour assurer la sécurité en ce premier jour de versement des prestations sociales à la Banque postale.

À Marseille, seuls 20 des 50 bureaux de poste sont ouverts ce lundi pour le premier jour du versements des prestations sociales : allocations logement, RSA (revenu de solidarité active) ou allocations familiales. À l'intérieur comme à l'extérieur des bureaux, des mesures de sécurité hors du commun ont été prises. Les clients sont deux à trois fois plus nombreux que d'habitude en raison de la fermeture d'un grand nombre de bureaux.

Pour éviter de pénaliser les bénéficiaires d'allocations sociales, la CAF a décidé d'avancer de deux jours le versement des prestations, initialement prévu mercredi.

"Au bureau de Saint-Antoine, on attend trois fois plus de clients que d'habitude." (Le directeur du bureau)

Parallèlement au dispositif de La Poste, la police nationale est, elle aussi, mobilisée avec des policiers présents devant et aux abords des bureaux de Poste via des patrouilles mobiles. Policiers qui sont également chargés de vérifier que les mesures barrières face au coronavirus sont bien respectées et en particulier la distanciation sociale.