"Des mesures ont été prises" : le maire de Châteauroux répond aux critiques sur l'insécurité

Gil Avérous est affirmatif : des mesures supplémentaires pour renforcer la sécurité sont appliquées depuis cinq semaines et la mort d'un homme sur la place de la République, à Châteauroux.

Le maire de Châteauroux n'a pas vraiment digéré et encore moins apprécié la lettre publiée par François Jolivet sur l'insécurité à Châteauroux. Le député LREM de l'Indre dénonce notamment l'inefficacité des caméras de vidéosurveillance "pour garantir la sécurité de nos concitoyens". Gil Avérous n'avait pas réagi après la prise de parole de plusieurs riverains du centre-ville castelroussin, ni après le coup de gueule de la sénatrice LR Frédérique Gerbaud. Mais cette-fois, le maire de Châteauroux souhaite répondre.

ÉCOUTEZ - "Des mesures ont été prises pour renforcer la présence policière", assure Gil Avérous, maire de Châteauroux Copier

Une réponse judiciaire et policière à la hauteur des événements

Cinq semaines après la mort du jeune Maxime, mortellement agressé sur la place de la République, le maire de Châteauroux affirme que "des mesures ont été prises pour renforcer la présence policière dans le centre-ville et particulièrement sur la place de la République". Il cite tour à tour des "patrouilles de police démultipliées" et "un contrôle des établissements et une sensibilisation des patrons de bars pour éviter de servir les clients en état d'ivresse ou qui le sont presque".

Tout rassemblement fait l'objet d'un contrôle systématique et d'une demande de dispersion dès qu'on sent qu'il y a un risque d'échauffement ou de rixes

L'utilisation des caméras a également été élargie, selon Gil Avérous. "Celles visionnées par le centre de supervision urbain le sont aussi désormais par le commissariat de police pour accélérer l'intervention des forces de l'ordre si besoin", indique le maire de Châteauroux, certain de "l'effet de dissuasion".

Des mesures supplémentaires pourraient être prises à la rentrée. Le conseil local de prévention de la délinquance et le conseil de la vie nocturne vont se réunir en septembre pour faire le point. "Je pense notamment à la restriction de vente d'alcool après 21 heures dans les supérettes du centre-ville. Il faut aussi un suivi de ces jeunes qui dealent. Il y a une action de répression mais aussi une action d'insertion professionnelle", propose Gil Avérous.