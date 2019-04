Des militaires blessés apprennent à revivre grâce à un stage de voile à Marseille

Qu'ils aient combattu en Afghanistan, en Centrafrique ou au Mali, ces soldats ont tous en commun, une blessure profonde. Qu'elle soit physique ou psychique elles les a éloigné, parfois pour toujours des théâtres d'opérations et de l'armée.

Ces soldats blessés souffrent tous de "stress post traumatique", des blessures de guerre que ne sont parfois pas visibles.

Pendant toute cette semaine ce groupe de soldats a participé à un stage de voile, encadré par des professionnels de la Nautique à Marseille.

On s'enferme, on a peur de la foule, parfois je reste toute la journée dans ma chambre et dans le noir pour échapper à l’extérieur"- Sébastien, blessé il y a deux ans.