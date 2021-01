Des militaires de l'opération Sentinelle mobilisés pour l'anniversaire de l'Apparition de la Vierge à Pontmain

Des milliers de pèlerins auraient dû se retrouver à partir de vendredi dans la petite cité mariale du bocage mayennais. Il y a un an, les responsables du sanctuaire avaient même demandé à des devis à plusieurs sociétés pour l'installation d'écrans géants sur l'esplanade de la Basilique. C'était il y a un an. Depuis, un virus, une épidémie et pas de miracle. Aucun grand rassemblement pour éviter toute contamination, seules l'église paroissiale et la Basilique seront ouvertes au public dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur. Moins de 400 fidèles pourront assister aux différentes festivités.

Le secrétaire d'Etat du Saint Siège devait faire le déplacement, l'Italie est confinée, il a décliné. C'est l'ambassadeur du Vatican en France qui célébrera la messe dimanche, le temps fort de cet anniversaire. Dans toutes les paroisses du département, ce jour-là et à la même heure, les messes seront consacrées à l'Apparition de la Vierge. Ou alors, d'un simple clic, les chrétiens auront aussi la possibilité de prier via les différentes plateformes numériques du Diocèse de Laval.

Le sanctuaire de Pontmain sera par ailleurs placé sous haute surveillance avec la présence de militaires, opération Sentinelle pour faire face à la menace terroriste. En octobre dernier, un attentat djihadiste avait fait 3 morts à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption à Nice.

"Nous sommes pleinement rassurés. Il y aura tout ce qu'il faut en matière de sécurité. C'est vrai que l'attentat de Nice a accru la menace. C'est difficile avec le sanitaire, le sécuritaire. Et nous on parle de salut, de salutaire" explique le père Renaud Saliba, le recteur du sanctuaire, invité de France Bleu Mayenne ce mercredi.