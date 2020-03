Des militaires renforcent la logistique de l'hôpital du Mans

En coulisses aussi, les hôpitaux se réorganisent profondément pour faire face à l'épidémie de covid-19. C'est le cas notamment pour distribuer le matériel de protection. Au centre hospitalier du Mans, l'armée de Terre met à disposition deux-sous officiers spécialistes de la logistique.

Formés pour les situations de crise

Un sergent et un adjudant du 2e RIMa ont ainsi rejoint le magasin et la pharmacie de l'hôpital. Respectivement responsable de la gestion logistique et chef approvisionnement au régiment de Champagné, ils sont réquisitionnés dans le cadre de l'opération Résilience, "pour apporter leur expertise et leurs savoir-faire en situation de crise, situation pour laquelle ils sont formés et entrainés", précise l'armée de Terre.

Parmi les missions auxquelles ils participent, la gestion et la répartition "des stocks stratégiques de l’ensemble du département de la Sarthe" pour "les masques chirurgicaux et FFP2, blouses, charlottes et autres équipements de protection, au total plus de 120 références".

Nicolas Kieffer, chargé des achats au CHM, salue un "appui précieux pour l’hôpital".