Des militants anti-viande tournent une vidéo dans un élevage porcin mayennais pour dénoncer une publicité Fleury Michon

Département Mayenne, France

Une association anti-viande, DxE France publie ce lundi 27 mai, une nouvelle vidéo sur sa page Facebook. Elle est tournée dans un élevage porcin mayennais, à Saint-Ouën-des-Vallons. La semaine dernière, c'est une vidéo tournée dans un élevage porcin en Bretagne qui avait fait polémique.

Dans cette nouvelle vidéo, les militants vont à la rencontre d'un éleveur mayennais, à Saint-Ouën-des-Vallons qui apparaît dans une publicité Fleury Michon. Cette publicité invite les consommateurs à se rendre dans les élevages pour voir ce qu'il s'y passe, une "publicité mensongère" selon DxE France.

Dans cette vidéo, on peut voir les militants discuter avec l'éleveur qui leur explique qu'ils ne peuvent pas visiter l'élevage, on voit aussi des images de l'élevage mayennais tournées un peu plus tôt, et des séquences de la publicité Fleury Michon.

Sur Facebook, l'association adresse aussi ce message avec la vidéo : "La faute à qui ? Certainement pas à l'éleveur. Les industriels mentent aux consommateurs depuis des années et leurs mensonges deviennent de plus en plus gros. Ce sont eux qui exploitent les paysans et les poussent vers des systèmes de production de plus en plus nocifs pour l'environnement, les animaux et la santé des consommateurs".

Un parlementaire de la France Insoumise dans une précédente vidéo, dans un élevage breton

Le 24 mai dernier, une précédente vidéo de DxE avait déjà fait polémique. Le parlementaire Bastien Lachaud s'était introduit, apparemment sans autorisation, dans un élevage breton. Une action condamnée par le député mayennais Yannick Favennec et par des syndicats agricoles.